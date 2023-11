Neu-Ulm

Petition gegen Böhse Onkelz: Musikerin will Konzerte im Wiley verhindern

Plus Ariane Müller glaubt, dass die Sicherheit bei den zwei Freiluft-Auftritten der Onkelz in Neu-Ulm nicht gewährleistet sei. Deshalb hat sie eine Petition gestartet.

Von Ronald Hinzpeter

Nach nur wenigen Stunden waren sämtliche Tickets für die Tournee der Böhsen Onkelz im kommenden Jahr ausverkauft. Auch für die zwei Auftritte in Neu-Ulm gibt es keine Karten mehr. Doch nun regt sich Widerstand dagegen, dass die Band im Wiley-Park spielt: Die Ulmer Musikerin und Kabarettistin Ariane Müller will die Konzerte verhindern und hat am Mittwoch eine entsprechende Petition gestartet. Schon die Überschrift signalisiert, worum es ihr geht. Sie lautet: "Böhse Onkelz raus aus unserer Stadt."

Ariane Müller kritisiert, dass rechtsradikale Lieder der Böhsen Onkelz noch immer gesungen werden

Ariane Müller ist in der Region keine Unbekannte. Sie hat zeitweilig am Theater Ulm als musikalische Leiterin gearbeitet und vor zehn Jahren das Duo Suchtpotenzial gegründet. Auf dem Online-Portal Open Petition hat sie nun eine Petition gestartet, die sich an Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und den Ulmer OB Gunter Czisch richtet. In der ausführlichen Begründung für diese digitale Unterschriftenaktion erwähnt sie die rechtsradikale Vergangenheit der Band, die sich davon allerdings schon sehr lange distanziert hat. Doch Ariane Müller kritisiert, dass die umstrittenen Lieder aus der Frühzeit der Onkelz wie "Türken raus" oder "Deutschland den Deutschen" heute in Neonazi-Kreisen immer noch gesungen würden.

