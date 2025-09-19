So kreativ sind die Malerinnen und Künstler aus Pfuhl

Dieses Wochenende eröffnen die „Museumsfreunde Pfuhl“ die Saison 2025/26 mit Sekt und Selters sowie der Sonderausstellung „Ein Stadel voller Steckenpferde“ im Historischen Museumsstadel und angrenzenden Heimatmuseum Pfuhl – ein Ableger der städtischen Museen Neu-Ulm. Dabei werden nicht nur aktuelle Kunstwerke, sondern auch Exponate diverser verstorbener Pfuhler Künstlerinnen und Künstlern gezeigt und damit an sie erinnert.
Neu-Ulm/Pfuhl
