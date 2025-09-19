Icon Menü
Neu-Ulm/Pfuhl: So kreativ sind die Malerinnen und Künstler aus Pfuhl

Neu-Ulm/Pfuhl

So kreativ sind die Malerinnen und Künstler aus Pfuhl

Die neue Sonderausstellung „Ein Stadel voller Steckenpferde“ in Pfuhl präsentiert eine spannende Sammlung von Kunstwerken lokaler Künstlerinnen und Künstler.
Von Inge Pflüger
    Das Heimatmuseum in Pfuhl eröffnet am Wochenende seine neue Sonderausstellung "Ein Stadel voller Steckenpferde" mit Werken von regionalen Künstlern und Künstlerinnen.
    Das Heimatmuseum in Pfuhl eröffnet am Wochenende seine neue Sonderausstellung "Ein Stadel voller Steckenpferde" mit Werken von regionalen Künstlern und Künstlerinnen. Foto: Inge Pflüger

    Dieses Wochenende eröffnen die „Museumsfreunde Pfuhl“ die Saison 2025/26 mit Sekt und Selters sowie der Sonderausstellung „Ein Stadel voller Steckenpferde“ im Historischen Museumsstadel und angrenzenden Heimatmuseum Pfuhl – ein Ableger der städtischen Museen Neu-Ulm. Dabei werden nicht nur aktuelle Kunstwerke, sondern auch Exponate diverser verstorbener Pfuhler Künstlerinnen und Künstlern gezeigt und damit an sie erinnert.

