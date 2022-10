Neu-Ulm

vor 32 Min.

Pfuhler Wasserwacht muss lange auf neue Wachstation warten

Die Wasserwachtstation am Pfuhler See ist marode und soll ersetzt werden. Doch das kann dauern.

Plus Die Station am Pfuhler See ist mittlerweile marode und genügt vielen Anforderungen nicht mehr. Doch die überlastete Stadtverwaltung kann einen Neubau erst in ein paar Jahren stemmen.

Von Ronald Hinzpeter

In 40 Jahren kann der Zahn der Zeit einigen Schaden anrichten. Davon weiß auch die Wasserwacht am Pfuhler See ein Lied zu singen. Ihr Stationsgebäude ist marode und mittlerweile zu klein geworden. Abhilfe wäre also dringend nötig. Ein Neubau müsste her, der zudem idealerweise noch an einer besseren Stelle stehen sollte. Doch der wird nicht so schnell kommen, denn die Neu-Ulmer Bauverwaltung ist mit derart vielen anderen Projekten beschäftigt, dass sich die Wasserwacht noch in Geduld üben muss, mit ziemlicher Sicherheit noch einige Jahre. Das sorgte jetzt im Bauausschuss für Unmut.

