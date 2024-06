Polizei fasst Diebespaar: Parfum im Wert von 2500 Euro in Neu-Ulm gestohlen

Auf das Konto des Paares sollen noch weitere Diebstähle in Neu-Ulm, Ulm und wohl auch überregional gehen. Die Frau sitzt nun in Haft.

Parfum im Wert von mehr als 2500 Euro sollen eine 28-Jährige und ein 36-Jähriger am Mittwoch in Neu-Ulm gestohlen haben. Die Polizei konnte das mutmaßliche Diebespaar fassen. Die Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Angestellte eines Drogeriemarktes in der Neu-Ulmer Innenstadt hatten um die Mittagszeit beobachtet, wie das Pärchen zusammen mehrere Parfumpäckchen aus der Auslage nahmen und in ihren Rucksack steckten. Ohne die Ware zu bezahlen, seien sie aus dem Laden geflüchtet.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Das Pärchen konnte auf ihrer Flucht in Richtung Ulm gestellt und festgenommen werden. Den Rucksack sollen sie nicht mehr bei sich gehabt haben. Einsatzkräfte aber hätten den jedoch in unweiter Entfernung, versteckt in einem Gebüsch, gefunden und stellten ihn sicher. Der Rucksack sei präpariert gewesen, damit die Diebstahlwarnanlage am Ausgang des Geschäftes nicht ausgelöst wird, heißt es.

Während der 36-Jährige einen festen Wohnsitz vorweisen konnte, sei die 28-Jährige ohne festen Wohnsitz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ aufgrund von Fluchtgefahr einen Haftbefehl. Polizeikräfte brachten die 28-Jährige daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen das mutmaßliche Diebespaar wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittler gehen davon aus, dass durch die beiden bereits ähnlich gelagerte Diebstähle in Neu-Ulm, Ulm sowie auch überregional begangen wurden. Dies sei nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen, heißt es. (AZ)