Polizei fasst per Haftbefehl gesuchten Mann bei Verkehrskontrolle in Neu-Ulm

Nach einer Verkehrskontrolle in Neu-Ulm sitzt ein 61-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Der Mann war am vergangenen Mittwochabend von Beamten der Neu-Ulmer Polizeiinspektion in der Ringstraße angehalten worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vorlag. Jener Haftbefehl wurde ausgestellt, weil der Mann im Verdacht steht, zurückliegende Betrugsstraftaten begangen zu haben. Weil sich der Mann offenbar zuvor dem Verfahren entziehen wollte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Am Donnerstag kam der 61-Jährige vor eine Haftrichterin beim Amtsgericht Neu-Ulm. Die bestätigte den Haftbefehl und die Polizei brachte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)

