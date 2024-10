Polizeieinsatz an der Berufsschule Neu-Ulm: 17-Jähriger verletzt zwei Beamte

Ein 17-Jähriger soll am Mittwochvormittag zwei Einsatzkräfte der Polizei in Neu-Ulm leicht verletzt haben. Den Behörden wurde ein aggressiver Jugendlicher gemeldet, der sich unberechtigt auf dem Gelände der Berufsschule in der Ringstraße aufhält. Als eine Streife vor Ort eintraf, sei der 17-Jährige angetroffen worden. Auch gegenüber der Polizei habe der sich weder einsichtig noch zugänglich gezeigt. Er soll sich äußerst aggressiv und beleidigend verhalten haben. Im weiteren Verlauf soll er die Beamten körperlich angegriffen haben. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. (AZ)

