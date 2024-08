Polizeieinsatz an Pfuhler Badesee: Mann springt samt Bekleidung ins Wasser

Am Pfuhler Badesee ist am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gemeldet wurde eine randalierende Person. Ein Mann soll in aggressiver Weise Badegäste angepöbelt haben. Hierbei soll er aufgefallen sein.

Vor Ort stellte die Polizei einen 43-Jährigen fest. Gegenüber den Polizisten soll der geäußert haben, dass er nicht mehr könne. Er habe sich anschließend samt Bekleidung in den See geworfen. Weil unklar gewesen sei, ob der Mann schwimmen kann, seien die Beamten ihm ins Wasser gefolgt und hätten ihn wieder ans Ufer gezogen.

Als die Polizei ihn ins Dienstfahrzeug verbringen wollte, soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Die Beamten hätten ihn fesseln müssen. Verletzt wurde niemand. Der 43-Jährige kam anschließend in eine Fachklinik.