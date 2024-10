Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße: Ist Rechtsextremist Martin Sellner in Neu-Ulm?

Eigentlich hatte der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner am Freitagabend in Ulm auftreten wollen. In Ulm wurde dann über ein mögliches Auftrittsverbot für den führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung diskutiert.

Nun findet das Treffen nach Informationen unserer Redaktion in Neu-Ulm statt. Derzeit läuft ein größerer länderübergreifender Polizeieinsatz mit Beamten aus Ulm und Neu-Ulm in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße, die Polizei bereitet laut Informationen eines Reporters vor Ort einen Zugriff vor. Auch linke Gruppierungen sammeln sich vor einer ehemaligen Rocker-Kneipe, in der sich nach bisherigem Wissensstand etwa 20 Besucher aufhalten. Der Ulmer AfD-Stadtrat Nicolas Brickenstein wurde ebenfalls gesehen.

Neu-Ulms Polizeichef Michael Keck ist auch vor Ort. Er bestätigt, dass Martin Sellner auch für Neu-Ulm ein Aufenthaltsverbot hat. Ob sich Sellner im Gebäude aufhält, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Schwaben-Süd/West bestätigt, dass derzeit ein Polizeieinsatz in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße läuft. Zum Grund will sich die Polizei bislang offiziell aber nicht äußern.

Seller will bei der Veranstaltung mutmaßlich sein Buch zum Thema „Remigration“ vorstellen.

Weitere Informationen folgen.