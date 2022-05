Premiere am Theater Neu-Ulm stellt die Gretchenfrage

Plus Die Komödie „Gretchen 89 ff.“ rund um eine Textpassage aus der Reclam-Ausgabe von Goethes Faust erzeugt im Theater Neu-Ulm große Heiterkeit.

Der Klassiker „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe im Theater Neu-Ulm einmal ganz anders: Im Mittelpunkt steht die Frage nach der richtigen Inszenierung von Gretchens Auftritt, als sie das mit Preziosen gefüllte Schmuckkästchen entdeckt und eine Flut an Emotionen durchmacht. Acht Regisseure proben die unterschiedlichsten Antworten, traditionell bis schrill, und geben dabei höchst amüsante Einblicke hinter die Kulissen. Das Komödiantische Spektakel „Gretchen 89 ff.“ von Lutz Hübner mit Leonie Fuchs und Stephan Leitmeier wurde bei seiner Premiere mit Begeisterung aufgenommen und ist noch den ganzen Mai zu sehen.