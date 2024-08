Qualmender Kochtopf löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

Im Friedrich-Herdegen-Weg in Neu-Ulm zwischen Bahnhofsareal und Glacispark ist es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Über den Notruf wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Vor Ort konnte die betreffende Wohnung schnell erkundet und durch die Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute einen Kochtopf auf einer heißen Herdplatte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall in Neu-Ulm laut Polizei niemand

Zu einem offenen Feuer kam es laut Polizei nicht. Es wurde niemand verletzt und es kam zu keinem größeren Sachschaden. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. (AZ)