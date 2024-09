Raser auf B10 knapp 100 km/h zu schnell: Diese Strafe erwartet ihn

Die Verkehrspolizei Günzburg hat am Montagabend auf der B10 in Neu-Ulm eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein junger Autofahrer mit 161 (nach Absatz der Toleranz) statt der an der Stelle erlaubten 70 km/h erwischt. Der Mann war demnach in Richtung Neu-Ulm unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 700 Euro sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten. (AZ)

