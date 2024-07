Rettungseinsatz am Badesee Ludwigsfeld: Mutter und Kind gehen unter

Erst vergangene Woche mussten Kräfte der Wasserwacht am Badesee in Ludwigsfeld reanimieren. Ein 17-Jähriger im Bereich des Stegs untergegangen. An diesem Wochenende kam es in Ludwigsfeld erneut zu einem Rettungseinsatz. Eine junge Mutter war am Samstag mit ihrem Kind in Not geraten. Die Frau war kurzzeitig bewusstlos. Badegäste eilten zu Hilfe.

Wie die Wasserwacht Neu-Ulm mitteilt, suchte die junge Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm nach Abkühlung in der Flachwasserzone des Ludwigsfelder Sees. Trotz der Hinweissäulen zur Wassertiefe sei sie weiter in Richtung tiefes Wasser gegangen. Plötzlich habe sie den Boden unter den Füßen verloren und ging mit Kind auf dem Arm unter.

Badegäste, die sich in der Nähe befanden, hätten sofort gehandelt. Die einen hätten das Kind ans Ufer gerettet, andere suchten unter Wasser nach der Mutter. Weitere Badegäste riefen um Hilfe und setzten bereits einen Notruf ab. „Als unsere Wasserretter eintrafen, brachten die Ersthelfer die kurzzeitig bewusstlose Frau ans Ufer. Wir begannen sofort mit der Versorgung der Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes“, schreibt die Wasserwacht. „An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Ersthelfer für ihr beherztes Eingreifen, durch das Schlimmeres verhindert werden konnte.“

Für die Rettungskräfte ging es jedoch am Sonntag weiter, wenn auch mit „vielen kleineren Erste-Hilfe-Leistungen“. Darunter Schnittverletzungen und Bienenstiche. Am Baggersee in Pfuhl wurde zusätzlich noch ein Kreislaufkollaps durch die Wasserretter versorgt. In Ludwigfeld wurde ein circa 10 Meter langer Baumstamm aus dem Schwimmerbereich ans Ufer gezogen, um niemanden zu gefährden. (AZ)