Einweihung am Sonntag: Das steckt hinter dem Labyrinth von Reutti

Plus Viele Helfer haben tatkräftig mit angepackt, jetzt ist der steinerne Irrgarten bei St. Margaretha fertig. Bei diesem Bauwerk soll es aber nicht bleiben.

Seit langer Zeit sind die Christen im seit jeher katholisch geprägten Finningen und im traditionell aufgrund des Ulmer Winkels evangelischen Reutti einander ökumenisch verbunden. In der Zukunft soll ein ökumenischer Besinnungsweg mit sieben geplanten Stationen beide Gemeinden verbinden. In Reutti wurde deshalb bei der Kirche St. Margaretha ein Labyrinth gestaltet.

Geplant war es seit langer Zeit, den bislang eher ungepflegten Ort innerhalb der alten Kirchhofmauer hinter St. Margaretha dauerhaft zu gestalten. Eine Idee von Anita Kämmer-Frey verknüpft nun diesen Wunsch mit dem geplanten Besinnungsweg: Der Platz hinter der evangelischen Kirche St. Margaretha wird zu einer der Stationen des künftigen Verbindungsweges zwischen den beiden Kirchengemeinden in Reutti und Finningen – und stellt jetzt in verkleinerter und vereinfachter Form das im 13. Jahrhundert gefertigte Labyrinth im Boden der Kathedrale von Chartres nach, erzählt der Reuttier Pfarrer Stefan Reichenbacher.