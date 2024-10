„Rita will's wissen“ am Theater Neu-Ulm: So war die Premiere

Das Theater Neu-Ulm ist bekannt dafür, dass es dort witzige und spritzige Komödien zu erleben gibt. So war es auch am Samstagabend, und das Stück „Rita will’s wissen“ von Willy Russel gefiel dem Publikum bei der Premiere im längst nicht voll besetzten Saal so gut, dass es am Ende minutenlang applaudierte und Patricia Ivanauskas, die in dem Zwei-Personen-Stück die Rita verkörperte, und Thomas Koch, der den Frank spielte, immer wieder zurück auf die Bühne holte, um ihre großartige Leistung zu würdigen. Der Beifall galt aber auch Regisseur Heinz Koch und der für die Ausstattung verantwortlichen Claudia Riese, die dem Geschehen auf der Bühne mit rockmusikalischen Einlagen sowie passenden Film- und Fotoeinspielungen den letzten Pfiff verpasste.

