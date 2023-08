Neu-Ulm

Roland Kaiser feiert ein königliches Fest: So war das Konzert im Wiley

Plus Der Schlager-Altmeister liefert in Neu-Ulm eine beeindruckende Breitwand-Show ab und macht 10.000 Menschen glücklich. Was er feiert.

Von Ronald Hinzpeter

Wild flackern in der Dunkelheit über dem Neu-Ulmer Wiley Sportpark ungezählte lila Lichter. Sie haben die Form von kleinen Krönchen, sind verziert mit den Initialen des Künstlers und stecken überwiegend auf den Köpfen von Frauen. Sie huldigen damit einem Mann, der zwar Roland Kaiser heißt, aber der letzte echte König des deutschen Schlagers ist – zu Recht: Der Mann ist eine Ikone und zieht mittlerweile fast mehr jüngere Menschen an als das übliche Schlager-Publikum der Altersklasse 55 plus. Warum? Weil er großartige Konzerte spielt, wie das in Neu-Ulm vor 10.000 fröhlich singenden und tanzenden Menschen.

Roland Kaiser überwindet musikalische Grenzen

Am Tag danach ist Konzertveranstalter Carlheinz Gern immer noch ganz aus dem Häuschen. Eigentlich gehört er zu den Rock-Fans der alten Garde, die noch mit ziemlich wilder Musik groß geworden sind. Doch jetzt zieht er den Hut, oder besser sein Käppi, vor Roland Kaiser: "Eine Hammer-Show", schwärmt der Mann, der nun wirklich schon vieles gesehen und gehört hat. Hier zeigt sich, was Roland Kaiser, seine Musik und seine Show so beeindruckend machen: Er überwindet musikalische Grenzen. Früher waren harte, schnelle, jaulende Gitarren im Schlager verpönt, um die braven Bundesbürger nicht aus ihrer ZDF-Hitparaden-Schunkelgemütlichkeit aufzuschrecken.

