Sängerin Lea tritt beim Wiley-Open-Air 2023 in Neu-Ulm auf

Der zweite Act neben Schlagerstar Roland Kaiser beim Wiley-Open-Air in Neu-Ulm nächstes Jahr steht fest. Es ist die Sängerin Lea.

Die deutsche Sängerin Lea wird am 13. August beim Wiley-Open-Air 2023 in Neu-Ulm auftreten. Das gaben Allgäu Concerts und Donau 3 FM am Freitag bekannt.

Lea hat voriges Jahr ihr viertes Studioalbum "Fluss" veröffentlicht. Nach Angaben der Veranstalter gehört die 30-Jährige mit Hits wie "Leiser", "Immer, wenn wir uns sehn" und "110" zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihre Texte und ihre Stimme, die zart-zerbrechlich, aber auch kraftvoll und fast rau klingen könne, seien ihre Markenzeichen.

Roland Kaiser kommt 2023 ebenfalls nach Neu-Ulm

Damit stehen nun zwei Konzerte des Open-Airs im Wiley-Sportpark nächstes Jahr fest. Neben Lea kommt Schlagerstar Roland Kaiser nach Neu-Ulm. Für den Auftritt des Sängers wurden binnen weniger Tage bereits 3000 Karten verkauft. "Wir sind unglaublich stolz, dass wir den Roland Kaiser bekommen haben", sagte Veranstalter Carlheinz Gern unserer Redaktion. Der Geschäftsführer von Donau 3 FM plant für nächstes Jahr im Wiley bis zu vier Konzerte. (AZ)