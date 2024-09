Saisonabschluss: Im Donaubad endet am Sonntag die Freibadsaison

Mit Wehmut denken vermutlich viele Freibadgäste an die zurückliegenden heißen Tage, nun ist das schöne Wetter dahin. Und mit ihm geht zwangsläufig auch die Saison im Freibad der Donaubad-Anlage zu Ende, denn am Sonntag, 15. September, ist planmäßig letzter Einlass. Etwa 105.000 Besucher werden das Eingangs-Drehkreuz des Donaubads in dieser Freibad-Saison 2024 passiert haben. Das sind im Vergleich zum Rekord-Sommer 2022 nur 5000 Gäste weniger.

Wegen des Hochwassers im Juni musste das Neu-Ulmer Bad sechs Tage lang schließen

„Im Freibad hängen die Besuchszahlen fast ausschließlich vom Wetter ab. Und da können wir uns in diesem Sommer alles andere als beklagen. Denn gerade im Juli und August hatten wir viele wunderschöne Freibad-Tage“, sagt Geschäftsführerin Sabine Gauß. „Der Start in die Saison war aufgrund der nasskalten Wetterlage hinsichtlich der Besuchszahlen eher verhalten. Das Hochwasser im Juni sorgte zwar für eine sechstägige Schließung der Anlage, verursachte im Freibad aber glücklicherweise keine größeren Schäden, sodass mit Beginn des schönen Wetters ab Juli die Besucher ins Freibad strömen konnten.“

Besonderes Event-Highlight war nach Einschätzung der Betreiber zu Beginn der Sommerferien die große Sommer-Poolparty am 27. Juli. „Das Veranstaltungskonzept hat sich bewährt und wird auch im nächsten Sommer seine Fortsetzung finden“, sagt Marketingleiter Martin Paul. Der stärkste Besucher-Tag in der diesjährigen Freibadsaison war mit 3930 Besuchern überraschenderweise ein Dienstag, kein Tag am Wochenende. Der zweitstärkste Tag war dann aber ein Sonntag, und zwar der 11. August mit 3890 Besuchern. Mit 38.800 Gästen war der Juli der am besten besuchte Monat.

Am Sonntag gibt es auf dem Gelände des Donaubads ein Ballonglühen

Das Sicherheitskonzept mit verstärktem Einsatz von Securitys an besucherstarken Tagen habe sich bewährt, so die Verantwortlichen. Alle Verstöße könnten auch dadurch nicht ausgeschlossen werden, aber die Bearbeitung beim Bekanntwerden verlaufe schneller und professioneller. „Nichts wird verharmlost, Übergriffen wird nachgegangen, Hausverbote werden ausgesprochen und im Ernstfall wird auch die Polizei hinzugezogen“, so die Donaubad-Geschäftsführung.

Als letztes Event-Highlight der Saison wird es am Freitag, 20. September, auf dem Freibad-Gelände ein Ballonglühen geben. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Allerdings kann dann nicht mehr im Freibad gebadet werden. (AZ)