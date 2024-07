Samuraischwert-Angriff in Bingo-Kneipe: Anklage wegen versuchten Mordes

Im Fall des brutalen Angriffs mit einem Samuraischwert im März dieses Jahres in der Bingo-Kneipe in Neu-Ulm ist Anklage erhoben worden. Das teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dem damals unmittelbar nach der Attacke festgenommenen 28-Jährigen wird gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen in Tateinheit mit versuchtem Mord in einem Fall zur Last gelegt. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Mann gegenüber der Polizei gesagt haben, das Schwer soll ihm befohlen haben, anzugreifen.

Der Mann war nach damaligen Angaben der Ermittler an einem Mittwochabend (6. März) zunächst als Gast in der Kneipe in der Marienstraße. Dabei soll er Alkohol getrunken haben. Ein Gast, der sich mit ihm unterhielt, sagte später, der Mann habe einen "völlig normalen und freundlichen Eindruck" gemacht. Etwa eine Stunde später soll er das Lokal verlassen und sich in einer nahegelegenen Wohnung mit einem Samuraischwert bewaffnet haben.

Auf dem Rückweg ins Bingo greift der Mann mit dem Samuraischwert einen Passanten an

Auf dem Rückweg ins Bistro soll er zunächst einen Passanten bedroht haben. Der sei daraufhin geflüchtet und informierte die Polizei. Im Bistro gegen 23.20 Uhr angekommen, soll der 28-Jährige dann "wahllos und ohne ersichtlichen Grund" zwei Gäste attackiert haben. Ein weiterer, 56 Jahre alter Gast habe ihn dann überwältigen und zu Boden bringen können. Er gilt für eine dortige Kellnerin als „Held“. Wenige Minuten später seien Einsatzkräfte der Neu-Ulmer Polizei eingetroffen und hätten den Angreifer widerstandslos festnehmen können.

Ein wirkliches Motiv haben die Ermittler bislang nicht herausfinden können. „Man kann nicht sagen, dass der Mann einen speziellen Hass diese konkreten Menschen hatte. Natürlich hat er sie vorsätzlich angegriffen beziehungsweise den einen nach unserem Dafürhalten auch töten wollen. Aber nicht, weil es gerade die konkreten Menschen waren“, so der Sprecher der Anklagebehörde im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Betreiber der Gaststätte sagte damals: „Den Gast kennt keiner.“

Angriff mit Samuraischwert in Neu-Ulm: Ist der Mann voll schuldfähig?

Es wird davon ausgegangen, dass eine „psychische Ausnahmesituation“ eine Rolle gespielt haben dürfte. Der Mann war nach dem Angriff aufgrund seines Zustandes in ein Bezirkskrankenhaus gebracht und sei von einem Sachverständigen bereits begutachtet worden. Was dabei konkret festgestellt wurde, dürfe der Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen. Das aber werde voraussichtlich im Rahmen der Hauptverhandlung zur Sprache kommen. Ob es zu einer solchen kommt, darüber hat nun das Landgericht Memmingen zu entscheiden.

Zum Gesundheitszustand der Opfer weiß die Staatsanwaltschaft nicht mehr, als kurz nach der Tat mitgeteilt wurde. Die Ermittlungsbehörde werde nur informiert, sollte sich der Zustand eines Betroffenen gravierend verändern. Sprich, sollte eine Person sterben. Ein 55-Jähriger war damals lebensgefährlich verletzt worden. Sein Zustand aber galt wenige Tage später als "stabil“, wenn auch noch weiterhin „kritisch“. Aus Ermittlerkreisen heißt es, ein Arm soll nur noch an einer einzelnen Sehne gehangen haben.

Das Schwert soll sich der Mann im Internet bestellt haben. Der Besitz einer Waffe ist laut Polizei hierzulande legal und ohne weitere Erlaubnis möglich. Jedoch ist das Mitführen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit verboten und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Der 28-Jährige soll kurz nach der Tat ohne rechtlichen Beistand Angaben gegenüber der Polizei gemacht haben, sich aber danach bislang „nicht förmlich“ zu den Vorwürfen geäußert haben. Der Mann hatte sich einen Anwalt genommen. Inwiefern seine Aussagen bei der Polizei verwertbar sind, müsse das Gericht entscheiden.