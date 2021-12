Neu-Ulm

11:40 Uhr

Schildbürgerstreich in Neu-Ulm? Poller an der Donau sind schon wieder weg

Am Neu-Ulmer Donauufer sollen Brutflöße für Wasservögel entstehen. Jetzt wurden die Poller dafür aber zum Teil wieder entfernt.

Von Michael Kroha

Wer noch bis vor Kurzem entlang des Neu-Ulmer Donauufers spazieren ging, hatte so ein bisschen das Gefühl: Demnächst könnte auf Höhe des Neu-Ulmer Landratsamtes bei der Villa Schäfer womöglich ein Kreuzfahrtschiff anlegen. So groß waren die insgesamt sechs Beton-Poller, die hier errichtet wurden. Wie berichtet, hätten dort im Laufe des Novembers eigentlich sogenannte Brutflöße für Wasservögel angebracht werden sollen. Passiert ist das bislang aber nicht. Stattdessen wurden die Poller in der vergangenen Woche zum Teil wieder entfernt. Warum? Wer zahlt das? Und wie geht es jetzt weiter?

