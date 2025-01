Schlägerei im Neu-Ulmer Rotlichtmilieu

In der Nacht zum Sonntag hat sich ein unzufriedener Freier in einem Neu-Ulmer Rotlichtetablissement eine Schlägerei mit einem Sicherheitsmann geliefert. Nach Angaben der Polizei sei der Mann „mit der erbrachten Leistung nicht zufrieden“ gewesen. Er forderte deshalb sein bereits gezahltes Geld teilweise zurück, doch damit konnte er sich nicht durchsetzen. Die Gemüter erhitzen sich so sehr, dass sie in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Kunden und einem Sicherheitsbeauftragten endete. Die Polizei musste schließlich zum Schlichten anrücken und die Aussagen zur Schlägerei protokollieren. (AZ)

Ronald Hinzpeter