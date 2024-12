Schlüssel verloren: Fahrzeug von Neu-Ulmer Autohof entwendet

Ein Neu-Ulmer Autohändler hat am frühen Donnerstagabend den Fahrzeugschlüssel eines in seinem Autohof geparkten Fiat Croma verloren. Am Morgen darauf musste er feststellen, dass nicht nur der Schlüssel, sondern auch das Auto fehlte, heißt es in der Polizeimeldung. Er suchte die nähere Umgebung ab, fand aber nichts. Deshalb ging er umgehend zur Polizei. Diese schätzt den Entwendungsschaden auf rund 2900 euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

Autohof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis