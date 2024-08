Schuhe und Kleidung gestohlen: Aggressiver Dieb in Neu-Ulm Einkaufszentrum

Ein 21-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag ein Paar hochwertige Schuhe und Oberbekleidung in einem Einkaufszentrum in Neu-Ulm gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, begab sich eine Streife in das Einkaufzentrum zur Erstaufnahme. Dort konnten die Beamten den 21-Jährigen antreffen, der bereits den Ladendetektiv beleidigt haben soll. Als der junge Mann die beiden Polizisten erblickte, soll er immer aggressiver geworden sein. Ihm wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Hierbei soll er sich gewehrt haben. Zur Abklärung seiner Personalien und weiterer Maßnahmen brachten ihn die Polizeikräfte zur Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein. (AZ)

