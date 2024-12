Schwerer Unfall in Neu-Ulm: Zwei leicht Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Am Samstagmittag kam es zu einem heftigen Unfall: Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Vater und zugleich Beifahrer auf der Neu-Ulmer Straße in Richtung Holzschwang. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-Jähriger die Jedelhausener Straße in Richtung Ortsmitte. Es krachte.

Im Kreuzungsbereich beider Straßen übersah der 45-Jährige nach Polizeiangaben die vorfahrtsberechtigte 22-Jährige, wodurch es zum Unfall kam. Hierbei wurden die 22-Jährige und deren Vater leicht verletzt, konnten nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Unfallverursacher selbst blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der gesamte Sachschaden auf circa 20.000,- Euro belaufen. Neben Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm, waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Reutti und Neu-Ulm, sowie Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes am Einsatz beteiligt. (AZ)