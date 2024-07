Schwerer Unfall mit E-Scooter: Mann schlägt mit Kopf gegen Steintreppe

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagnacht in der Memelstraße in Neu-Ulm ereignet. Gegen 22.23 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter von der Memelstraße kommend in Richtung Ringstraße. In einer dort gelegenen Unterführung beschleunigte der Scooter vermutlich aufgrund des Gefälles. Aus bislang unklarer Ursache übersah der Fahrzeugführer eine Treppe, stieß gegen diese und stürzte mit dem Kopf gegen die Steintreppe. Der 42-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ringstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis