Selbstjustiz mit der Reitgerte – Ehepaar aus Vöhringen wird verurteilt

Plus Ein Ehepaar aus Vöhringen soll einen Mann mit einer Reitgerte verprügelt haben. Auslöser sollen angebliche obszöne Bemerkungen des Mannes über ihre Tochter gewesen sein.

Es war offenkundig ein Akt von Selbstjustiz: Ein Vöhringer Ehepaar hat einen Mann mit der Reitgerte verdroschen und außerdem gedroht, ihn umzubringen. Der Grund: Angeblich soll er gegenüber ihrer Tochter sexuelle Anspielungen gemacht haben. Das wollten sie nicht hinnehmen. Deshalb mussten sich nun die 58 Jahre alte Mutter und der 65 Jahre alte Stiefvater wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Mitangeklagt war auch eine weitere 35 Jahre alte Tochter.