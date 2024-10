Ärger ums Restaurant im Orange Hotel: Betreiber vom Wirtshaus Ludwig widerspricht

Vor etwa zwei Wochen hatte die Deutsche Friseurakademie (dfa) bekannt gegeben, dass für das Restaurant im Orange Hotel in Neu-Ulm ein neuer Pächter gesucht wird. Die Begründung laut Mitteilung: Der aktuelle Betreiber vom „Wirtshaus Ludwig II“, Wolfgang Kling, müsse dem „Fachkräftemangel“ Tribut zollen. „Der Personalmangel, das bestimmende Thema in der Gastronomie, war ausschlaggebend für die Entscheidung des Betreibers, sich ausschließlich auf sein gut gehendes Wirtshaus in Hittistetten zu konzentrieren“, hieß es vonseiten der dfa. Kling war für unsere Redaktion damals telefonisch nicht erreichbar. Nun hat er eine Stellungnahme abgegeben. Darin widerspricht er der dfa.

