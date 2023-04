Neu-Ulm/Senden

16:59 Uhr

Brücken über die B28 werden wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Bauarbeiten an den Brücken über die B28 gehen in eine neue Phase.

Die Bauarbeiten an den Brücken zwischen Neu-Ulm und Senden gehen weiter. Das führt zu Sperrungen an der Freudenegger Straße und am Gurrenhof.

Die Bauarbeiten an den vier Brücken über die B28 zwischen Neu-Ulm und Senden gehen ab Montag, 24. April, in eine neue Phase. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, wird die Freudenegger Straße für acht Wochen gesperrt. Ab 3. Mai wird auch das Bauwerk am Gurrenhof gesperrt, ebenfalls für acht Wochen. Im Laufe des Freitags, 28. April, erfolgt die Freigabe für den Verkehr am Illerholzweg. Das Bauwerk am Harzer Hof wird am 5. Mai für den Verkehr freigegeben. Die Freigabe erfolgt aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Stahlgeländern für die Bauwerke zunächst provisorisch. Es werden provisorische Geländer angebracht. Weiter werden die Fahrbahnränder sowie der Baubereich durch Bauzäune gesichert. Die Zufahrt zum Wirtshaus Silberwald ist im Laufe des Freitags dann wieder regulär über den Illerholzweg möglich. Auch nach dem 28. April beziehungsweise 5. Mai würden an beiden Bauwerken die noch nötigen Arbeiten ohne wesentliche Verkehrsbeeinträchtigung ausgeführt, so das Bauamt. Die Sperrungen an der B28 werden voraussichtlich im Juli aufgehoben Die Umleitungen erfolgen über die nördlich (Illerholzweg) und südlich (Harzer Hof) gelegenen Bauwerke, sowie nach Freudenegg durch das Stadtgebiet Senden. Für den Ein- und Ausbau der Arbeitsgerüste an den Brücken wird zudem der Verkehr auf der B28 tageweise an den Bauwerken eingeschränkt. Nach derzeitigem Stand werden im Juli die Arbeiten an den Brücken so weit sein, dass die verkehrlichen Einschränkungen (Vollsperrungen) aufgehoben werden können. (AZ)

