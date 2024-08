Busfahrerin fesselt Jungen an Sitz, weil er popelte: Polizei hat neue Erkenntnisse

Weil sie einen zehnjährigen Schüler an einen Sitz gefesselt haben soll, ermittelt jetzt die Polizei gegen eine 58-jährige Busfahrerin aus Neu-Ulm wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus am Mittwochnachmittag von Senden nach Neu-Ulm unterwegs. In Senden sei der Junge eingestiegen.

Die Fahrerin habe gegenüber der Polizei angegeben, dass der Zehnjährige „gepopelt“ und hierbei den Bus verunreinigt haben soll. Weiter soll er mehrmals gegen das Interieur, eine Sitzlehne geschlagen haben.

Nach Polizeiangaben handelte sich um einen Schülertransport durch ein Privatunternehmen mittels Kleinbus, das im Auftrag der Lebenshilfe Donau/Iller unterwegs war. Der Zehnjährige befand sich zuvor in der Ferienbetreuung einer nicht staatlichen Schule. Die Busfahrerin sei aushilfsweise den Schülertransport gefahren und habe sich zum ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert gesehen.

Um den Jungen stillzuhalten, habe sie den Jungen mit einem Spanngurt an den Sitz gefesselt und seine Hände fixiert. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Junge nicht verletzt. Der Bub sei nach dem Vorfall zu seiner Mutter gegangen, die daraufhin eine Anzeige erstattet hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa/AZ)