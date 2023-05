Neu-Ulm/Senden

Werner Schneider wird 80: Er pfändete den Privatjet des thailändischen Kronprinzen

"Yes" steht auf dem Kunstwerk von Martin Kippenberger, das vor dem Büro von Jubilar Werner Schneider hängt.

Plus Werner Schneider ist Insolvenzverwalter, Kunstmäzen und einer der bekanntesten Menschen der Region. Jetzt wird der Wahl-Sendener mit dem bewegten Leben 80.

Wenn Werner Schneider morgens in sein Büro im Venet-Haus geht, geht er täglich vorbei an einem Kunstwerk von Martin Kippenberger. „Yes“ steht auf dem Öl-und-Acryl-auf-Leinwand-Gemälde, das 1981 entstand. Dieses „Yes“ wenige Meter vor der Bürotür zu sehen und damit eine positive Motivation zu erfahren, ist für Schneider von großer Wichtigkeit. Am Dienstag, 9. Mai, feiert der Insolvenzverwalter, Kunstmäzen und Kuratoriumsvorsitzende der internationalen Hilfsorganisation Concordia seinen 80. Geburtstag.

Werner Schneider, einer der wichtigsten Insolvenzverwalter in Deutschland

Einer der wichtigsten und erfolgreichsten Insolvenzverwalter Deutschlands (der sich 2016 aus dem operativen Geschäft zurückzog), Familienmensch mit großem sozialen Herzen – und profunder Kenner und Sammler zeitgenössischer Kunst, der die Stadt Neu-Ulm 2016 mit einem Skulpturenpark moderner Kunst bereicherte: Wie geht das alles zusammen?

