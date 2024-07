Hunderte Temposünder auf B28 und B10: Polizei erwischt Raser mit 234 km/h

Auf B10 und B28 ging die Polizei gegen Temposünder vor. Einer schoss dabei besonders übers Ziel hinaus.

Die Polizei hat auf den Bundesstraßen in Neu-Ulm mittels eines mobilen Blitzers die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Auf der B28 in Richtung Senden hat vor allem ein Fahrzeug über das Ziel hinausgeschossen: Es wurde mit 243 km/h erwischt. In dem Bereich wurde im Mai 2023 nach mehreren schweren, teils tödlichen Unfällen ein Tempolimit von 100 km/h eingerichtet. Dennoch überschritten im Zeitraum der kürzlichen Überwachung durch die Polizei mehr als 700 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Kontrolliert wurde der Verkehr auch auf der B10 in Richtung Neu-Ulm. Im Zeitraum von einer Woche waren bei erlaubten 70 km/h knapp 1400 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, so die Polizei. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. Mehr als 100 Fahrzeugführer müssen zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)