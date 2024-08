Schulbusfahrerin fesselt 10-Jährigen an Sitz

Weil sie einen zehnjährigen Schüler an einen Sitz gefesselt haben soll, ermittelt jetzt die Polizei gegen eine Busfahrerin wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus am Mittwochnachmittag von Senden nach Neu-Ulm unterwegs. Die Fahrerin habe gegenüber der Polizei angegeben, dass der Zehnjährige „gepopelt“ und hierbei den Bus verunreinigt haben soll. Weiter soll er mehrmals gegen das Interieur geschlagen haben. Um den Jungen stillzuhalten, habe sie ihn mit einem Spanngurt an den Sitz gefesselt und seine Hände fixiert. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Junge nicht verletzt. (AZ)

