Unfall auf B28: Alkoholisierte 23-Jährige kracht in Wohnmobil

Wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf der B28 einem Wohnmobil auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Nach einem Unfall am Mittwoch auf der B28 bei Neu-Ulm kamen zwei Personen in ein Krankenhaus. Eine 23-Jährige war mit ihrem Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau kurz vor Mitternacht in Richtung Ulm unterwegs, als sie auf das Wohnmobil auffuhr, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren.

Der Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in die Donauklinik. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls in das Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert, entließ sich dort aber selbst. Zuvor ordnete die Polizei eine Blutentnahme bei ihr an. Einen Vortest verweigerte die Frau, sie soll aber deutlich nach Alkohol gerochen haben.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Bis sie abgeschleppt werden konnten, sicherten die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn die Unfallstelle ab. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen. Gegen die junge Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)