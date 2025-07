Während der Fahrt auf B28: 31-Jähriger hält seiner Schwester Augen und Mund zu

Ein 31-Jähriger soll am Sonntagabend während der Fahrt auf der B28 seiner Schwester, die am Steuer saß, die Augen und den Mund zugehalten haben. Die 34-Jährige konnte anhalten. Ihr Bruder, den sie zuvor bei der Polizei abgeholt hatte, wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Zugetragen hat sich der Vorfall kurz vor Mitternacht. Die 34-Jährige hatte ihren 31-jährigen Bruder bei der Neu-Ulmer Polizei abgeholt, weil dort gegen ihn eine Strafanzeige wegen diverser Gewaltdelikte erstellt wurde. Während der Fahrt auf der B28 in Richtung Autobahndreieck Hittistetten, sei der Bruder ausgerastet. Die 34-Jährige habe per Notruf die Polizei verständigt wollen. Um das zu verhindern, soll der auf dem Rücksitz befindliche Mann seiner Schwester während der Fahrt Augen und Mund zugehalten haben.

Die Fahrerin konnte ihren Pkw noch auf dem Seitenstreifen zum Stillstand bringen. Eine zufällig vorbeikommende Streife der Verkehrspolizei Günzburg sicherte den auf dem Seitenstreifen haltenden Wagen ab und nahm den Aggressor fest. Er wurde der Polizei Neu-Ulm übergeben, die ihn letztlich in einer psychiatrischen Fachklinik unterbrachte. Gegen ihn wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung ermittelt. (AZ)