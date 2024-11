Senior pöbelt im Bus, die Rache trifft den Falschen

Ein bislang unbekannter älterer Herr hat sich im Linienbus Nummer 5 über zwei bosnische Staatsangehörige geärgert, die sich in ihrer Muttersprache unterhielten. In der Folge kam es zu Beleidigungen und auch einer Bedrohung, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte mit Rollator verließ den Bus am Bahnhof Neu-Ulm und konnte unerkannt entkommen. Laut Angaben der vor Ort befindlichen Zeugen befand sich eine Dame im Bus, welche den Mann kenne. Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und bittet diese Zeugin sich bei der Polizeiinspektion unter 073180130 zu melden.

Eine der beiden zuvor Beleidigten informierte ihren Partner über den Vorfall, der dann auch zur Haltestelle kam. Die Frau meinte dann kurzzeitig, den Flüchtigen auf der Straße erkannt zu haben und deutete auf einen 58-jährigen Passanten im nahen Umfeld. Ihr Partner nahm dies zum Anlass Selbstjustiz zu verüben und schlug die Person unvermittelt mit der Faust nieder. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt und laut Polizei zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem 58-Jährigen handelte es sich jedoch nicht um den Täter. Nun erwartet auch den Partner der Geschädigten eine Anzeige, in diesem Fall wegen Körperverletzung. (AZ)