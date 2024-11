„Sexualisierte Gewalt in der Lebenswelt von Jugendlichen“

Vor kurzem fand an der Pfuhler Inge-Aicher-Scholl Realschule in Kooperation mit der Staatlichen Realschule Vöhringen, der Christoph-Probst Realschule und der FOS/BOS Neu-Ulm eine Informationsveranstaltung für Lehrkräfte zum Thema „Sexualisierte Gewalt in der aktuellen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen“ statt. Sandra Kandert konnte dafür Dr. Mag. Elisabeth Quendler-Adamo, Psychotherapeutin und Leiterin des Projekts „Kein Täter werden“ an der Universität Ulm, als Referentin gewinnen. Die Veranstaltung zielte darauf ab, die Kollegien für die vielfältigen Formen und Risiken sexueller Gewalt zu sensibilisieren und zu informieren. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik von 2022 werden täglich 48 Kinder in Deutschland Opfer sexueller Gewalt und die Zahl der Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen im Netz steigt stetig. Die Teilnehmer wurden darüber informiert, dass sexuelle Gewalt in unterschiedlichen Formen auftreten kann – körperlich, visuell, verbal oder medial vermittelt – und dass Kinder und Jugendliche an verschiedenen Orten damit konfrontiert werden können. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Fragen behandelt wie beispielsweise: Wie können Kinder und Jugendliche adäquat auf sexuelle Belästigung und Gewalt reagieren? Welche Faktoren in der Entwicklung und Erziehung können grenzüberschreitendes Verhalten verhindern? Ein großer Dank gilt Dr. Mag. Elisabeth Quendler-Adamo, die, wie Sandra Kandert betonte, dazu beiträgt, dass das Schulkonzept nicht nur auf dem Papier besteht, sondern auch gelebt wird.

