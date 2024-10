Sexueller Übergriff im Donaubad: Mann fasst 12-Jähriger in Intimbereich

Im Donaubad in Neu-Ulm soll es erneut zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, soll sich die Tat bereits am Mittwoch, 28. August, ereignet haben. Jedoch sei die Anzeige erst am Dienstag, also gut einen Monat, später gestellt worden.

Demnach soll eine Zwölfjährige von einem jungen Mann im Außenbecken des Donaubades im Intimbereich angefasst worden sein. Den Mann schätzt das Mädchen auf etwa 18 bis 20 Jahre. Eine genauere Beschreibung des mutmaßlichen Täters liegt der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor.

Warum sich das Mädchen nicht schon früher bei den Behörden meldete, ist unklar. Einer Polizeisprecherin lagen dazu am Mittwoch keine näheren Informationen vor. Wohl aufgrund der Berichterstattung über vorangegangene Fälle habe sich die Zwölfjährige ihrem Bruder anvertraut. Anschließend sei Anzeige erstattet worden.

Über die besagten Fälle war rund um den 20. August berichtet worden. Damals teilte die Polizei mit, dass im Donaubad zwei Männer im Alter von 19 und 54 Jahren drei Mädchen sexuell belästigt haben sollen. Den Opfern sei zum Teil mehrfach ans Gesäß gefasst worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 11. August.

Damals hatte es Videoaufzeichnungen gegeben, die die Tat zeigten. Im aktuellen Fall seien die nicht mehr zu sichern gewesen, sagt die Polizeisprecherin. Insofern dürfte es schwierig werden, den Sachverhalt zu klären. Gleichwohl hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ/krom)