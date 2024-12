Sexueller Übergriff: Unbekannter berührt Frau in der Bahnhofstraße unsittlich

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist eine Frau von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag gegen 8.15 Uhr. Nach Angaben der Polizei lief der Tatverdächtige in der Bahnhofstraße hinter der Geschädigten und fasste ihr in den Schritt. Als die Frau aufschrie, flüchtete der Mann über die Ludwigstraße in die Friedenstraße und verschwand schließlich aus dem Sichtfeld. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen ein, konnte den Täter jedoch bislang nicht fassen.

Diese Täterbeschreibung liegt der Polizei Neu-Ulm vor

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, etwa 100 Kilogramm schwer und mit einem auffälligen, unsicheren Gang, vermutlich aufgrund einer Gehbehinderung. Sein Alter wird auf Mitte 30 geschätzt. Er hat eine helle Hautfarbe und trug einen grau-blauen Rucksack, ein schwarzes Oberteil, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Sein Haar war kurz geschnitten, nahezu kahl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731 /80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)