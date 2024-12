Sie hatten keinen Raum in der Herberge?

Seit Anfang 2024 hilft das Team von WoFA – Wohnraum Für Alle - Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche. Der Lebenswert Neu-Ulm e.V. ist der Anbieter. Familie A. stammt aus Afghanistan. Seit Jahren lebt die Familie mit fünf Kindern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm. In zwei Zimmern mit sieben Menschen zu wohnen, ist eine Herausforderung, die Familie passte sich der Situation an, über Jahre. Das Team von WoFA bot im Frühjahr den ersten Kurs zur Qualifizierung von Mietern an. An fünf Abenden wurden Themen wie Mülltrennung, Ordnung und Reinigung, Brandschutz, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag und der Hausordnung und nachbarschaftliches Miteinander vermittelt. Alle Teilnehmer konnten eine Mietmappe mit Schufa-Nachweis, Lebenslauf, Einkommensnachweis usw. erstellen. Herr A. war einer der Teilnehmer. Er bekam sein Abschlusszertifikat und verbesserte seine Deutschkenntnisse. Er setzte alles daran, die Integration seiner Familie voranzutreiben. Immer wieder kam Herr A. in die Beratung des WoFA-Teams. Seine Bemühungen haben sich gelohnt. Die Familie wird im neuen Jahr in eine eigene Wohnung ziehen. Mit der Hilfe von WoFA Neu-Ulm konnten 2024 viele Geflüchtete ihre Qualifikation und Kenntnisse für den Wohnungsmarkt verbessern und so bei ihrer Integration einen großen Schritt nach vorne machen. Mitte Januar startet der nächste Kurs zur Mieterqualifizierung. Die anschließende Beratung im Einzelgespräch hat sich als sehr effektiv herausgestellt. Das Projekt wird durch das Bayerische Innenministerium sowie die Evangelische Kirche in Bayern gefördert. Das Team von WoFA schult Menschen, die einen Aufenthaltsstatus haben, rund um das Thema Wohnen. Darüber hinaus bieten die Mitarbeiterinnen von WoFA Begleitung und Moderation zwischen Mieter und Vermieter an, um Missverständnisse schnell auszuräumen. Das WoFA-Team freut sich sehr über Hinweise und Wohnungsangebote. WoFA ist so zu erreichen: Telefon 0176-45341 oder Wofa@Lebenswert-nu.de.

