Sie holen den Mythos Queen auf die Bühne - wir verlosen Tickets

Seine Stimme ist unverwechselbar – Freddie Mercury, charismatischer Frontmann und Leadsänger der Rockgruppe Queen. „A Night of Queen“ erweckt die unvergleichliche Atmosphäre eines Queen-Konzertes wieder zu neuem Leben. Am Freitag, 24. Januar, präsentieren „The Bohemians“ um 20 Uhr in Neu-Ulm im Edwin Scharff Haus die großen Hits der britischen Erfolgsband.

Queen war und ist heute immer noch eine der legendärsten Bands der Welt, die schon vor dem frühen Tod von Freddie Mercury Kultstatus erreicht hatte. Die Melodien von Queen-Klassikern wie „We Will Rock You“ oder „Radio Ga Ga“ kennt fast jeder. Mit dem oscarprämierten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde der Band und vor allem Freddie Mercury ein filmisches Denkmal gesetzt.

1991 starb Freddie Mercury. Doch trotz seines viel zu frühen Todes starb seine Musik nicht – sie lebt bis heute weiter. The Bohemians lassen den Mythos der legendären Band in einer großen Bühnenshow noch einmal aufleben. Rob Comber als Freddie Mercury, Christopher Gregory als Brian May, Dan Church als Roger Taylor und Kevin Goodwin als John Deacon liefern eine Show, die Queen für einen Abend auf die Bühne zurückbringt. Für den Auftritt am 24. Januar im Edwin Scharff Haus verlost unsere Redaktion 5 mal 2 Tickets. Wer mitmachen möchte, schickt bis Sonntag, 19. Januar, eine E-Mail mit dem Betreff „Queen“ an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden ebenfalls per Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)