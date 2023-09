Neu-Ulm

Sommerzauber endet: Wer übernimmt das ehemalige Barfüßer?

Plus In Pauls Biergarten an der Donau in Neu-Ulm ist bald Schluss. Der Verein Kulturcasino würde gerne einspringen – bräuchte dafür aber Unterstützung.

Mit dem Auftritt der Band Crossover ist die Konzertsaison in Pauls Biergarten jetzt vorbei. Ende September endet auch der Biergartenbetrieb im ehemaligen Barfüßer in Neu-Ulm, der dieses Jahr unter dem Motto "Sommerzauber" lief. Wie es dort weitergeht, ist völlig offen. Der Verein Kulturcasino, der auch heuer wieder 15 Konzerte auf dem Areal organisiert hat, kann sich vorstellen, den Betrieb zu übernehmen.

Der Verein Kulturcasino Neu-Ulm wirft seinen Hut in den Ring

"Wir wollen unseren Hut in den Ring werfen, wenn die Nutzung ausgeschrieben wird", sagte die Vorsitzende Christina Richtmann gegenüber unserer Redaktion. Dies habe der Vorstand einstimmig beschlossen. Für die Bewerbung solle ein Dachverband über die Donau hinweg mit anderen Kulturvereinen und -einrichtungen gegründet werden. Gespräche dazu habe es bereits mit dem Verein Kunst-Werk, der Musikerinitiative Ulm und der freien Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm gegeben. Ziel sei es, dass im ehemaligen Offizierskasino künftig die Kultur im Vordergrund stehe, nicht die kommerzielle Gastronomie. "Dieses Gebäude gehört den Bürgerinnen und Bürgern", so die FWG-Stadträtin.

