Spenderdank in der Petruskirche.

Mitten in der Adventszeit fand ein Spenderdank für das Orgelprojekt "Petrus klingt gut" in der adventlich geschmückten Petruskirche statt. Pfarrer Johannes Knöller informierte über den Spendenstand und bedankte sich bei allen Spenderinnen und Spendern der Aktion 100 mal 1000. Die Kirchengemeinde ist auf einem guten Weg, diese bis zum Sanierungsstart zu erreichen. Kirchenmusikdirektorin Tanja Schmid demonstrierte an der Orgel, die zum Teil gravierenden Schäden und Beeinträchtigungen, die vom Orgelbauer Gaida behoben werden sollen und vom Stand der Überlegungen im Zuge der Sanierung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.