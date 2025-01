Sprengkopf aus Weltkriegswaffe liegt am Donuufer

Am Samstagnachmittag machten Spaziergänger am Donauufer in Neu-Ulm eine brisanten Entdeckung: Sie fanden den Sprengkopf eines sogenannten Panzerschrecks aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Waffe ähnelt der legendären Panzerfaust. Sie wurde als Rakete aus einem langen Rohr gegen gepanzerte Fahrzeuge verschossen. Nachdem sich eine Streife den brisanten Fund angeschaut hatte, wurde eine Spezialfirma hinzugezogen, die sich um die Sicherung und die Beseitigung kümmerte. Weil der Sprengkopf verdreckt und bereits stark verrostet war, „konnte eine Auslösung und eine damit verbundene Gefahr fachmännisch ausgeschlossen werden“, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

