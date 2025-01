Stadt informiert über die geplante Fahrradstraße durch Neu-Ulm

In der Neu-Ulmer Innenstadt soll im Straßenzug Offenhauser Straße/Kasernstraße /Friedenstraße/Eckstraße eine neue Fahrradstraße entstehen. Die Stadt will damit eine attraktive Ost-West-Radverkehrsverbindung quer durch die Stadtmitte schaffen. So sollen für alle Radelnden wichtige innerstädtische Ziele besser angebunden und gleichzeitig auch die Verknüpfungen mit bereits bestehenden Radhauptverbindungen, wie beispielsweise mit der Grünen Brücke, geschaffen werden. Die geplante Strecke ist rund 1,6 Kilometer lang und führt von der Kantstraße im Osten bis zur Schützenstraße im Westen. Bei einer Bürgerinformation am Mittwoch, 22. Januar, stellen Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sowie Mitarbeitende aus der Verwaltung die Planungen zur Fahrradstraße vor.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen und Anregungen einzubringen. Beginn ist um 18 Uhr im kleinen Saal des Kongress- und Tagungszentrums Edwin-Scharff-Haus (Silcherstraße 40). Weitere Informationen zur geplanten Fahrradstraße in der Stadtmitte gibt es auf der Homepage der Stadt. (AZ)