Stadt Neu-Ulm macht Geld locker für Sanierung im Scharff-Museum

Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für die Sanierung von Fenstern und Fassaden im Altbau des Edwin-Scharff-Museums. Der Beschluss fiel einstimmig und ohne weitere Aussprache. Rund 450.000 Euro sind für die anstehenden Maßnahmen veranschlagt, die das unter Denkmalsschutz stehende neubarocke ehemalige Amtsgebäude wieder in einen ordentlichen Zustand versetzen sollen. Vor zwei Jahren waren dort bei einer Begehung Schäden an den Kastenfenstern und den Fassaden festgestellt worden. Die Arbeiten sollen Ende Juni beginnen, ab da und voraussichtlich bis Anfang Dezember bleiben die betroffenen Ausstellungsräume des Museums geschlossen.

