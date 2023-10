Neu-Ulm

vor 18 Min.

Stadtbekannt, vielseitig und immer aktiv: Günter Kammerer wird 80

Plus Im Beruf, im Ehrenamt und im Privaten hat Günter Kammerer viel geleistet und erreicht. Noch heute bringt sich der Pfuhler ein. Das Porträt eines Nimmermüden.

Von Stefan Kümmritz

Ein Mann, der nicht nur stadtbekannt ist, sondern auch viel geleistet hat und noch leistet, wird am Dienstag, 17. Oktober, 80 Jahre alt. Man sieht ihm das Alter nicht an. Bestimmt liegt es daran, dass er sein Leben lang aktiv war, einerseits als SPD-Mann in der Politik, andererseits und vor allem im Sport, aber auch im Privaten.

Günter Kammerer ging als echter Einheimischer in Neu-Ulm in den Kindergarten und zur Schule. Früh hatte er den Wunsch, Schriftsetzer zu werden, und er wurde es. Seine Gehilfenprüfung schloss er als Handelskammer-Bester ab und erhielt eine Auszeichnung. Die Gewerbeschule absolvierte er mit einer Belobigung. Nach dem Wehrdienst wurde er 1965 Sachbearbeiter in der Buch- und Taschenbuchherstellung. Nach seiner Meisterprüfung kam er bald zum Verlagsdruck Wagner und wurde dort verantwortlicher Verlagsleiter für den Technikbereich. 1978 begann er seine Tätigkeit als PR-Redakteur und Blattmacher des Wochenanzeigers, zuerst in Neu-Ulm, Krumbach und Illertissen, ehe er 1983 wieder in den Heimat-Verlag und in die Redaktion nach Neu-Ulm ging, wo er die Vertriebsaufgaben übernahm und zeitweise bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2004 für die Sportredaktion der Neu-Ulmer Zeitung arbeitete. Über zwei Jahrzehnte war Günter Kammerer im Prüfungs-Ausschuss der IHK Ulm für Schriftsetzer tätig.

