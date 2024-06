Stadträte kritisieren: Neu-Ulm hinkt beim Ausbau der Radwege hinterher

Plus Das Ziel, den Anteil des Radverkehrs in Neu-Ulm zu steigern, wird offenbar deutlich verfehlt. Ist das Radverkehrskonzept nicht ambitioniert genug?

Das Radverkehrskonzept ist im Neu-Ulmer Stadtrat normalerweise kein großer Aufreger. Jedes Jahr gibt die Verwaltung einen Überblick darüber, welche Radwege gerade gebaut werden und was in den nächsten Jahren geplant ist. Doch diesmal wurde im Planungs- und Umweltausschuss heftige Kritik laut. Tenor: Es gehe viel zu langsam voran, Neu-Ulm müsse endlich Prioritäten setzen. Denn wie aus den aktuellen Zahlen hervorgeht, verfehlt die Stadt das angepeilte Ziel, den Anteil des Radverkehrs bis 2025 auf 20 Prozent zu steigern – und zwar deutlich.

Laut einer Erhebung der TU Dresden hatten die Städte Ulm und Neu-Ulm im Jahr 2013 einen Radverkehrsanteil von etwa elf Prozent am Gesamtverkehr. Der Freistaat Bayern gab vor, dass dieser Wert bis 2025 bei 20 Prozent liegen solle. Dieses Ziel setzte sich auch die Stadt Neu-Ulm per Beschluss des zuständigen Ausschusses im Juli 2021. Doch die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Verwaltung lassen darauf schließen, dass sich der Radverkehrsanteil seit 2013 überhaupt nicht erhöht hat. Endgültige Ergebnisse werden allerdings erst im Laufe des Jahres erwartet.