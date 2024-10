Stau in Neu-Ulm: Autos kollidieren in der Europastraße

Am Sonntagnachmittag sind in der Unterführung nahe der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Aktuell läuft der Einsatz der Rettungskräfte in der Europastraße (B10). Der Verkehr staut sich in beide Richtungen.

Der Unfall verschärft den Stau auf Neu-Ulms Straßen. Durch die Sperrung Schützenstraße/Ringstraße kommt es an diesem Wochenende in der Stadt ohnehin zu erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr. (AZ)

Wir aktualisieren diesen Bericht, sobald neue Informationen vorliegen.