Staubsaugerautomat an Tankstelle in Pfuhl aufgebrochen und Münzgeld gestohlen

An einer Tankstelle in der Leipheimer Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden. Dabei wurden nach Polizeiangaben das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Am Automaten selbst entstand ein geringer Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Tat soll sich im Zeitraum von Mittwoch, 4. September, 22 Uhr, bis Donnerstag, 5. September, 14 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)