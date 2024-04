Das neue städtische Kinderhaus „Kunterbunt“ in Steinheim ist eröffnet

Die Stadt Neu-Ulm hat für rund fünf Millionen Euro eine weitere Kita gebaut. Die Einrichtung in Steinheim bietet Platz für insgesamt 88 Kinder.

Nach rund elf Monaten Bauzeit ist jetzt das neue städtische Kinderhaus „Kunterbunt“ im Stadtteil Steinheim feierlich eröffnet worden. Die Baukosten für den zweigeschossigen Neubau am südöstlichen Ortsrand betragen rund 5,15 Millionen Euro. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Das bietet die neue Kita der Stadt Neu-Ulm in Steinheim

Durch immer weiter steigende Bevölkerungszahlen und die Erschließung neuer Baugebiete erhöht sich der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Neu-Ulm. Auch in Steinheim war und ist der Bedarf hoch. Der bisherige eingruppige Kindergarten in der Ortsmitte, der sich bis zum 21. September 2021 unter kirchlicher Trägerschaft befand und seitdem städtisch geführt wird, platzte schon lange aus allen Nähten. Um den gestiegenen Bedarf im Stadtteil decken zu können, war ein Ausbau der Betreuungsplätze nötig. Am früheren Standort war dies baulich nicht möglich. Daher hatte sich die Stadt für einen Neubau am Ortsrand entschieden.

40 Bilder Einweihung neues Kinderhaus Kunterbunt Steinheim Foto: Alexander Kaya

Die neue Einrichtung bietet nun Platz für 75 Kindergarten- und 13 Krippenkinder. Im Erdgeschoss sind die Räumlichkeiten der Krippe untergebracht. Neben einem Gruppenraum gibt es unter anderem auch einen Ruheraum, eine Milchküche, einen Sanitär- und Wickelraum, einen Kinderwagenraum und ein behindertengerechtes WC. Im Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten des Kindergartens. Neben drei Gruppen- und Nebenräumen sind dies unter anderem auch ein Ruhe- und ein Therapieraum sowie ein Spielflur, Lager- und Sanitärräumlichkeiten. Darüber gibt es auch Räumlichkeiten für Eltern (Wartebereich und Sprechzimmer), eine Küche, ein Büro für die Kita-Leitung, einen Personalraum, einen Kinderwagenraum sowie Technikräumlichkeiten.

Für eine dritte Kindergartengruppe fehlt derzeit das Fachpersonal

Der Neubau wurde Holzsystembauweise mit begrüntem Flachdach erstellt. Die Energieversorgung wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Sonnenkollektoren zur Brauchwassererwärmung sowie Photovoltaik zur Stromerzeugung sichergestellt. Der Außenspielbereich wird unterteilt in einen Krippen- und Kindergartenbereich. Am 20. Februar fand der Umzug der Kinder und des pädagogischen Personals in die neuen Räumlichkeiten statt.

Derzeit sind die Krippengruppe und zwei der drei Kindergartengruppen in Betrieb. Die Stadtverwaltung hofft, bis zum Sommer auch die dritte Kindergartengruppe öffnen zu können. Derzeit scheitert dies noch an fehlendem Fachpersonal. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist in den letzten Zügen. „Einem Sommer mit sehr viel Kinderlachen und Sonne steht also nichts mehr im Weg. Unser neues Kinderhaus wird für Kinder, Eltern und Personal ein wunderbarer Ort der Begegnung, Bildung und Förderung sein“, sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bei der Eröffnung. (AZ)