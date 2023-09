Neu-Ulm

Steinwurf auf Grünen-Spitzenduo: So hat ein Ordner den Abend erlebt

Menschen aus dem AfD- und Querdenker-Milieu störten den Auftritt des Grünen-Spitzenduos in Neu-Ulm, ein Stein flog auf die Bühne.

Plus Mit Aggressionen hatte er gerechnet, mit einem solchen Vorfall nicht. Arno Görgen sagt, woran ihn der Abend erinnert, und warum er sich wieder engagieren würde.

Sie hatten mit Störungen und Pöbeleien gerechnet. "Aber das haben wir nicht erwartet", sagt Arno Görgen. Der Kulturhistoriker ist Mitglied der Neu-Ulmer Grünen und war am Sonntagabend einer von zehn Ordnerinnen und Ordnern beim Wahlkampfauftritt von Katharina Schulze und Ludwig Hartmann – bei jener Veranstaltung, bei der ein Mann einen Stein in Richtung des Grünen-Spitzenduos warf. Der Abend, sagt er, habe bei ihm Erinnerungen an die Anfänge der Nazi-Zeit geweckt.

Als Kulturhistoriker hat Görgen sich ausgiebig mit der deutschen Geschichte beschäftigt. "Diese Einschüchterungsversuche und der Hass, das erinnert mich an die 30er-Jahre", sagt er. Aggressive Zwischenrufe, Drohungen, das gezielte Stören von Veranstaltungen. All das diene nur dazu, eine andere Meinung zu unterdrücken. Dass nun auch ein Stein auf die Bühne flog, sei eine neue, beängstigende Stufe der Eskalation. Welchem politischen Milieu der 44 Jahre alte Verdächtige angehört, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Aus welcher Richtung die Störerinnen und Störer kommen, steht dagegen fest. Zwar waren offenbar auch Menschen anwesend, die Veranstaltungen der Ulmer Friedenswochen besucht hatten und das Grüne Engagement für Waffenlieferungen in die Ukraine ablehnen. Die Aggressionen aber gingen von Leuten aus, die dem Querdenker- oder AfD-Milieu kommen. Das legen ihre Zwischenrufe und die Aufschriften auf Plakaten nahe.

